2022年にプレミアリーグのマンチェスター・シティに移籍し、これまで絶対的な9番としてゴールを量産してきたアーリング・ハーランド。シティでは186試合に出場して153ゴール28アシストを記録。今季が加入4シーズン目だが、すでに2シーズンでプレミアリーグの得点王に輝いており、今季もここまで22ゴールを挙げ、3回目のゴールデンブーツに近づいている。クラブとの契約は2034年まであるといわれており、満了までシティでプレイすれ