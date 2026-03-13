マンチェスター・シティを指揮するペップ・グアルディオラ監督が2月のプレミアリーグ月間最優秀監督に選ばれた。2月のシティはトッテナム、リヴァプール、フラム、ニューカッスルと対戦し、3勝1分の無敗で切り抜けた。特に2月9日に行われたリヴァプール戦は鬼門アンフィールドでの開催となったが、1-2と逆転勝利を飾っている。シティは現在リーグ29試合を消化して勝ち点60で2位。首位アーセナルとは7ポイントの差がある。プレミア