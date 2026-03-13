◇大相撲春場所６日目（１３日、エディオンアリーナ大阪）綱取りの大関・安青錦が西前頭３枚目・王鵬にきめ出しで敗れ、早くも３敗目を喫した。１場所１５日制が定着した１９４９年夏場所以降に昇進した横綱３５人のうち、直前場所で６日目までに３敗した例はなく、場所後の昇進が厳しい状況に追い込まれた。関脇・高安、西前頭４枚目・隆の勝は初黒星。全勝がいなくなり、横綱・豊昇龍ら７人が１敗で並ぶ混戦となった。＊＊