侍ジャパンの小園海斗内野手が１２日（日本時間１３日）、インスタグラムを更新。「久しぶりにメヒさんに会いました」と、カープの元同僚と再会したことを明かした。小園は２１年までカープに在籍していたアレハンドロ・メヒア外野手が投稿した２ショットに返信。お互い笑顔でピースサインを作る姿に、ＳＮＳでも「再会してるーー！！」、「メヒア変わってないな」、「再会ストーリー嬉しい」などの声が上がった。メヒアは広