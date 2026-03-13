増城西駅を出発する中欧班列。（２月１７日撮影、広州＝新華社配信）【新華社広州3月13日】中国広東省広州市の増城西駅から出発する「中欧班列」（中国と欧州を結ぶ国際貨物列車）の運行が増加している。広州東部を管轄する黄埔税関の統計によると、1〜2月に同駅を出発した中欧班列は60本に上り、コンテナ量は5900TEU（20フィートコンテナ換算）余りで前年同期比25％増加した。増城西駅は、広州東部の道路・鉄道複合輸送ハブの