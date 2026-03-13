ホンダが慶応大学・大阪大学と連携して、AI（人工知能）人材の育成とAI技術の開発を加速させます。ホンダは13日、慶応大学と大阪大学の3者で、AI人材を育成する講座の開設とAI技術を開発する研究所を設置することを発表しました。講座はホンダの社員と大学院生を対象にしていて、ホンダが大学と連携して講座を開設するのは初めてです。大阪大学の原隆浩教授は「革新的なAI技術を、ホンダの製品にいち早く社会実装するノウハウを確