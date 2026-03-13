日本映画界最高の栄誉とされる『第49回 日本アカデミー賞』の授賞式が13日に行われ、映画『国宝』が最優秀作品賞や最優秀主演男優賞、最優秀監督賞などに輝き、今年最多の10冠を獲得しました。最優秀主演男優賞を獲得したのは吉沢亮さん（32）。授賞式でプレゼンターを務めたのは、去年『正体』で最優秀主演男優賞を受賞した横浜流星さん（29）が務めました。受賞について吉沢さんは「非常にうれしく思っております。僕の名前を呼