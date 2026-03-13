＊ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（3月）23:00 結果55.5 予想54.9前回56.6（ミシガン大学消費者信頼感指数) ・1年先のインフレ期待 結果3.4% 予想3.7%前回3.4% ・5-10年先のインフレ期待 結果3.2% 予想3.4%前回3.3%