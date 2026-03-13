ミシガン、JOLTSともに予想を上回る＝NY為替 ミシガン大学消費者信頼感指数は予想を上回る好結果。イラン紛争で上昇が警戒されていた１年先インフレ期待も、前回と変わらずにとどまった。同時刻に発表された雇用動態調査委（JOLTS)求人件数も予想を超える伸びとなった。ドルは若干ながら買いが出る展開。ドル円は１５９．０１を付けて少し戻したところで発表を迎え、その後も少しドル買いが出ている。 USDJPY 159.14