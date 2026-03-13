米指標の好結果もあり、ドルはややしっかり＝NY為替 ２３時の米指標はミシガン大学消費者信頼感指数が予想を上回り、同１年先インフレ期待が予想に反して前回から横ばいとなった。また同時刻に発表された米雇用動態調査（JOLTS)は注目度の高い求人係数の伸びが予想を上回ったことに加え、解雇率が低下するなど強めの数字となり、ドル買いとなっている。 USDJPY 159.17