イランの最高指導者モジタバ師について「怪我を負っていると思う」「何らかの形で生きている可能性が高い」 対イランへは以前からの「壊滅させる」との発言を改めて示した また、原油価格よりも核保有阻止のほうが重要としている。 ジョーンズ法適用停止について、検討することを改めて示している ※ジョーンズ法米国内の港湾間移動について米国籍の船舶であることを義務付けるもの