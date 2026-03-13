【新華社フフホト3月13日】中国内モンゴル自治区興安（ヒンガン）盟ホルチン右翼前旗では羊の出産シーズンを迎え、赤ちゃんが次々と生まれている。出産は4月中旬までで、7割がすでに完了。年間180万〜190万頭の誕生を見込んでいる。（記者/貝赫）