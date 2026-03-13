【新華社西安3月13日】中国陝西省にある中国五岳の一つ、華山では3月、山頂に現れた雲が滝のように流れ、見え隠れする峰々は水墨画のような趣を見せる。山麓の西岳廟風景区では、赤い壁や黄色の瓦、あずまや、楼閣などが春の花と鮮やかなコントラストを成している。（記者/都紅剛）