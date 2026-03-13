【新華社渭南3月13日】中国陝西省渭南（いなん）市華州区の桜桃溝でこのほど、広大なサクランボの花が見頃を迎えた。春の山野を彩る花の海が、新緑の山並みや田園風景と美しく調和し、生気あふれる春の情景を描き出している。（記者/都紅剛）