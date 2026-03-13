King ＆ Princeの永瀬廉が、13日放送のTBS系トーク番組『A−Studio＋』（毎週金曜後11：00）に出演した。【写真】グループを背負う覚悟を語った永瀬廉グループ活動の話題のなかでは「元々6人だったんです。1年くらいで5人になりまして3年後くらいに2人になりました。5年で3分の1」と道のりを振り返り、MCの笑福亭鶴瓶から「不安だったか」を問われると「最初はそうでした」と回答。新メンバー増員の可能性はは「加えるって