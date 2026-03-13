カリブ海の国、キューバのディアスカネル大統領は、遮断されている石油の輸入の再開に向け、アメリカ政府と交渉に入ったと発表しました。ディアスカネル大統領は、13日早朝に放送された国営放送で、アメリカと協議を行ったことを明かし、「対話を通じて解決策を見つける」と石油輸送の再開へ意欲を示しました。キューバは石油の輸入をベネズエラに頼っていましたが、トランプ大統領はベネズエラ攻撃後にキューバに対して圧力を強め