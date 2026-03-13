農林水産省は、農山漁村の課題解決に取り組む企業などに対して、公的な証明書を発行しています。13日、その証明書を発行された企業が一堂に会するシンポジウムが行われました。農山漁村を巡っては、人口減少や高齢化による担い手不足で、食料供給が不安定になることなどが懸念されています。こうした課題を解決するには、企業の参画が不可欠で、農林水産省は、企業がその取り組みを社内外にアピールできるよう公的な証明書を発行す