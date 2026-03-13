「第49回日本アカデミー賞授賞式」が13日、都内で開催され、映画『国宝』が、最優秀作品賞を受賞した。『国宝』は本賞を含め、監督賞、主演男優賞、脚本賞、音楽賞、撮影賞、照明賞、美術賞、録音賞、編集賞の最優秀賞を受賞し、10冠を達成した。【写真】圧巻の10冠！吉沢亮＆横浜流星ら『国宝』ファミリーが壇上に勢ぞろい！映画『国宝』は、吉田修一の同名小説を、映画『怒り』や『流浪の月』などの李相日監督が映画化。任