「第49回日本アカデミー賞授賞式」が13日、都内で開催され、『国宝』の吉沢亮が、最優秀主演男優賞を受賞。吉沢は『国宝』との出会いに「改めてこの道に生きる自分を見つめ直す機会になりました」と俳優としてギアを上げる作品になったという。吉沢は『キングダム』で、第43回日本アカデミー賞・最優秀助演男優賞を受賞以来、2度目の最優秀賞受賞となった。【写真】『国宝』コンビ・横浜流星と熱いハグ！映画『国宝』は、吉田