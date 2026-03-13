NAZEが、日本公式ファンクラブ「NAZE JAPAN OFFICIAL FANCLUB」を本日オープンしたことを発表した。本日、TVerおよびTBS公式YouTubeにて配信された、NAZEの成長と素顔を見守る配信コンテンツ「ナゼドリ？〜NAZE？DREAM STAGE〜」の最終回では、メンバー自らの口から日本公式ファンクラブの設立を発表。「ファンクラブを通して一緒にたくさんの思い出を作っていきましょう」と呼びかけ、最終回を惜しむファンに嬉しいニュースを届け