「第49回日本アカデミー賞授賞式」が13日、都内で開催され、映画『国宝』のメガホンをとった李相日監督が、最優秀監督賞を受賞した。李監督は『国宝』により、多くの映画賞でスピーチを行っているが「一度だけ」と前置きすると、妻や子供への感謝を述べていてた。【フォト集】＜第49回日本アカデミー賞＞レッドカーペットに豪華俳優陣が集結！映画『国宝』は、吉田修一の同名小説を、映画『怒り』や『流浪の月』などの李相日監