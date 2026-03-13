しずる、ライス、サルゴリラと作家で演出家の中村元樹氏による７人組演劇チーム「メトロンズ」がこのほど、東京・赤坂ＲＥＤ／ＴＨＥＡＴＥＲで第１０回公演「事故か、事件か、同窓会か」（同所で２９日まで）の取材会を行った。ライスの関町知弘は昨年８月からロングラン４年目に突入した舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」でロン・ウィーズリー役として出演中。その影響で前回のメトロンズ公演は不参加だったが、今回は過去