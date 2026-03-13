高市総理は来日中のブータンのトブゲー首相と首脳会談を行い、ブータンの経済的自立を支援するため、民間投資を後押しする考えを示しました。高市総理「本年、日本とブータンは外交関係樹立40周年を迎えます。これを機に2国間関係を一層強化していきたいと思います」高市総理とブータンのトブゲー首相との会談はおよそ20分間おこなわれ、高市総理は、ブータンの安定と繁栄を確保していくことが「自由で開かれたインド太平洋」の実