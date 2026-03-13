女優の森田望智が、13日に東京･品川のグランドプリンスホテル新高輪で行われた、第49回日本アカデミー賞の授賞式で最優秀助演女優賞を受賞した。森田望智映画『ナイトフラワー』で最優秀助演女優賞を受賞した森田。「ありがとうございます。信じられない気持ちで……」と声を震わせた。「大学生の頃に、オーディションに受からず、仕事もなく、みんなが就職活動をしていく年で、私もそろそろお芝居はやめた方がいいのかなと思って