【モデルプレス＝2026/03/13】俳優の井内悠陽、ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）の阿久根温世が13日、都内で開催されたFODオリジナルドラマ『コントラスト』の完成披露試写会に出席。共通点を語った。【写真】スーパー戦隊シリーズ主演俳優「爽やかすぎて直視できない」ファン衝撃の新ヘア◆井内悠陽＆阿久根温世、第一印象明かす本作は、itz原作の人気BLコミックを実写化。人気者ながらどこか冷めたところがある青山翔太（