【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】米国のトランプ大統領は１２日、ＳＮＳへの投稿で、原油価格の動向よりもイランの核保有阻止が重要だとの見解を示し、攻撃継続の必要性を強調した。イランはホルムズ海峡の封鎖を含めて徹底抗戦の構えを見せており、混乱収束の道筋は見えていない。トランプ氏は「より関心があり、重要なのは、イランが核兵器を手に入れ、中東や世界を破壊するのを阻止することだ」と言及した。