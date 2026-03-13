指原莉乃がプロデュースするアイドルグループの≒ＪＯＹ（ニアリーイコールジョイ）が１３日、自身初となる日本武道館で結成４周年記念ライブ「≒ＪＯＹ４ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＰＲＥＭＩＵＭＣＯＮＣＥＲＴ」を開催。昼の部、夜の部の２公演で約２万人を動員した。「武道館、行くぞー！」の声を合図に１曲目の「≒ＪＯＹ」でライブがスタート。曲中には「ニアジョイお誕生日おめでとう！」というかけ声とともに