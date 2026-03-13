3月13日（金）に放送した「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは、「災害“関連死”を防げ！」。大地震が繰り返される「地震列島ニッポン」。15年前の東日本大震災、10年前の熊本地震、そして2年前の能登半島地震…そこで繰り返されてきたのは、せっかく助かった命が避難生活などの中で失われる「災害関連死」だ。能登半島地震では、地震の直接の影響で亡くなった方が228人に対し、実に490人が関連死で亡くなった（2026年