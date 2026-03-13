【モデルプレス＝2026/03/13】13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」にて、「国宝」が最優秀作品賞を受賞した。【写真】「日アカ」最優秀作品賞決定◆最優秀作品賞は「国宝」「国宝」は、吉田修一氏の最高傑作との呼び声高い同名小説を実写化。任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生を捧げる主人公・喜久雄（吉沢亮）が歩む50年を