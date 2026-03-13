漫才コンビ・海原やすよともこがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「やすとものいたって真剣です」が１２日に放送。漫才コンビ「ザ・ぼんち」ぼんちおさむが、「しずる」純と世代を超えて対談した。ザ・ぼんちは昨年の「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ」で、コンビそろって古希を越えて決勝進出を果たした。「（相方の里見）まさとがネタ書いてるから、俺はいつでも行く気やから。俺はイケイケ。若い人に交じって、年寄りがやるのがうれしい」と