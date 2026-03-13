思春期で母親と会話をしてくれない息子。仕事で疲れてそっけない夫。理想の家族・ママに見えた麻衣さんが、抱えていた寂しさ…。外から見ている笑顔の彼女からは、想像できないものでした。＞＞【まんが】寂しいママの末路