第49回日本アカデミー賞の授賞式が13日、東京都内のホテルで開かれた。各部門の最優秀賞が発表され、李相日監督の映画「国宝」が作品賞、監督賞など最多の10冠に輝いた。同作は吉田修一さんの小説を原作に、歌舞伎界の愛憎劇を濃密に描写。興行収入で邦画実写作の歴代1位を記録する大ヒットとなった。主演男優賞は「国宝」の吉沢亮さんが受賞。主演女優賞には「TOKYOタクシー」の倍賞千恵子さんが選ばれた。助演男優賞は「爆