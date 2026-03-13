■ミラノ・コルティナパラリンピックアルペンスキー男子大回転（日本時間13日、トファーネ・アルペンセンター）パラアルペンスキーの男子大回転が行われ、座位の鈴木猛史（37、カヤバ）が4位に入った。鈴木は滑降では6位、スーパー大回転で7位、スーパー複合で6位に入っており、4種目連続での入賞を果たした。7大会連続出場の森井大輝（45、トヨタ自動車）は7位となり、日本人選手が2人とも入賞を果たした。大回転が行われる3月1