モデルのモーガン茉愛羅が１３日、自身のインスタグラムを更新し、第２子を妊娠していることを明らかにした。夫は俳優の松田龍平。モーガンは「息子が無事に４歳になりました」と切り出し「そして現在、第二子を妊娠中です」と報告。「新しい命を授かれたことに感謝しながら、大切に日々を過ごしていきたいと思います！」などとつづった。コメント欄は「おめでとうすぎる♥」「おめでとうーーー！！！」などの祝福の言