第49回日本アカデミー賞授賞式が3月13日にグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで開催され、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が最優秀アニメーション作品賞を受賞した 参考：『鬼滅の刃』はなぜ最強IPになったのか？映画×テレビ×配信で熱量を循環させる仕組み 監督を務めた外崎春雄は、「まだ二章、三章とありますが、鬼舞辻無惨を倒すためにスタッフ一同、心を燃やして、炭