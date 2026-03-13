【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『第49回日本アカデミー賞』の授賞式が3月13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪国際館パミールにて開催され、『ファーストキス 1ST KISS』『秒速5センチメートル』に出演し、「話題賞」の俳優部門を受賞した松村北斗（SixTONES）が登壇した。 ■プレゼンテーターを務めたのは、前の「話題賞」俳優部門を受賞した森本慎太郎 1980年の『第3回日