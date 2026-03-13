2026年3月11日、中国のポータルサイト・捜狐に、「チェンソーマン」第二部の最終回が配信されると発表されたことを紹介する記事が掲載された。記事は、「ここ数年で『狂気に満ちた』少年漫画を挙げるとすれば、『チェンソーマン』は間違いなく外せない作品である。そしてこのほど、そんな同作からやや意外な知らせが届いた。同作のX（旧ツイッター）公式アカウントより『チェンソーマン 第二部 本日は最新第231話が配信されました