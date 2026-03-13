指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ「≒JOY」が13日、東京・日本武道館で結成4周年記念公演を開催した。28曲を力いっぱい披露し、昼夜2公演で2万人を熱狂させた。同所でのライブは初で、グループにとって念願のステージ。グループのファーストソング「≒JOY」で幕を開けると、曲中に「ニアジョイお誕生日おめでとう！」という掛け声とともに金の紙吹雪が舞い、早くも大きな熱気が生まれた。ユニットに分かれ