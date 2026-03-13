バスケットボールのりそなBリーグ2部（B2）は13日、神奈川県のシンコースポーツ寒川アリーナで1試合が行われ、福岡が横浜EXを95―86で破って21勝目（25敗）を挙げた。横浜EXは29勝17敗となった。