第４９回日本アカデミー賞の授賞式が１３日、東京都内のホテルで開かれ、李相日監督の「国宝」が作品賞、監督賞、吉沢亮さんへの主演男優賞を含む１０部門で最優秀賞を受賞した。芸に身をささげた歌舞伎役者の半生を描く物語。興行収入は今月８日時点で２００億円を超え、実写邦画で歴代１位を記録している。他の最優秀賞は次の通り。（敬称略）▽アニメーション作品＝「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」▽