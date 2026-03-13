「第４９回日本アカデミー賞授賞式」が１３日に都内で開催され、「国宝」で吉沢亮（３２）が最優秀主演男優賞を受賞した。同作は任侠の一門に生まれながら歌舞伎の女形に魂を捧げる男の物語。同作で吉沢演じる喜久雄のライバル、歌舞伎名門の御曹司を演じた横浜流星がプレゼンターを務め、「国宝」出演俳優間でのトロフィー授与となった。吉沢は「僕の名前を呼んでくれてトロフィーを渡してくれた横浜流星とともに大変な稽