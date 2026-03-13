image: generateda at Whisk これがいちばん未来の家。だって「月の砂」製だもの。レゴリスというものをご存じですか？ 月の表面を覆う細かい砂や岩のことで、アメリカ航空宇宙局による「アポロ計画」が持ち帰ったサンプルをもとに詳しく分析されてきました。そのレゴリスを使って、月面に直接建物を3Dプリントしてしまおうという研究が、いよいよ具体的な段階に入ってきています。月の砂か