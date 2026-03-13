本田翼 本田翼が13日、都内で行われた、クリエイティブの祭典「TOKYO CREATIVE SALON 2026」（TCS 2026）のオープニングイベントに登壇した。 22日までの10日間、赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木の、東京を代表する９エリアを中心に開催される。テーマは「FUTURE VINTAGE - 過去の記憶を未来へ継ぐ、新たな創造」。都市に蓄積された文化のレイヤーを読み解き、次代へ残る表現を東京か