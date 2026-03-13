「第49回日本アカデミー賞授賞式」が13日、都内で開催され、映画『国宝』の主題歌『Luminance』（原摩利彦feat.井口理） で日本アカデミー賞 主題歌賞を受賞。King Gnuの井口理がエモーショナルに生歌を披露した。【フォト集】＜第49回日本アカデミー賞＞レッドカーペットに豪華俳優陣が集結！日本アカデミー賞では、これまで音楽部門では劇伴作曲家が対象だったが、映画の世界観を表現する主題歌にも焦点を当て、昨年から新た