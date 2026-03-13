「第49回日本アカデミー賞授賞式」が13日、都内で開催され、『TOKYOタクシー』で主演を務めた倍賞千恵子が、第4回日本アカデミー賞を『遥かなる山の呼び声』『男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花』で受賞以来、2度目の最優秀主演女優賞を受賞。倍賞は、45年ぶりとなる受賞に「ずいぶん長い間、この仕事を続けてきたんだな」としみじみ語っていた。【フォト集】＜第49回日本アカデミー賞＞レッドカーペットに豪華俳優陣が集結！