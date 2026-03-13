「第49回日本アカデミー賞授賞式」が13日、都内で開催され、『日本アカデミー賞 話題賞/俳優部門』を受賞したSixTONESの松村北斗が登壇。松村は「どうしても自分一人でいただいた賞だとは感じられない」と周囲への感謝を述べていた。【写真】プレゼンターで森本慎太郎と共演！『日本アカデミー賞 話題賞』は、ニッポン放送の看板番組『オールナイトニッポン』リスナーの『今年、最も話題を集めた』と思われる『作品』と『俳優