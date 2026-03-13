「第49回日本アカデミー賞授賞式」が13日、都内で開催され、『ナイトフラワー』の森田望智が、最優秀助演女優賞を受賞。森田は「信じられない気持ちです」と驚きを語り、俳優をくじけそうになったとき、蒼井優の作品を観て俳優を続けたことを明かしていた。【フォト集】＜第49回日本アカデミー賞＞レッドカーペットに豪華俳優陣が集結！映画『ナイトフラワー』は、『ミッドナイトスワン』の内田英治監督が、“真夜中シリーズ”