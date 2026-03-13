タレントの指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「≒ＪＯＹ」が１３日、東京・日本武道館で結成４周年記念公演を開催した。グループにとって初の武道館。ＴｉｋＴｏｋで話題となっている「ブルーハワイレモン」や、最新曲「電話番号教えて！」などをパフォーマンスし、昼夜２公演で集まった計２万人のファンを楽しませた。念願のステージを堪能した大信田美月は「自分１人だけの夢ではなく、皆さんと私たちの夢がかなった