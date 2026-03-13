指原莉乃（33）プロデュースの女性アイドルグループ≒JOY（ニアリーイコールジョイ）が13日、東京・日本武道館で結成4周年記念ライブを開催した。昼夜2部で計約2万人を動員。360度観客に囲まれたステージに登場。「武道館行くぞー！」の声を合図にファーストソング「≒JOY」で開幕した。曲中には「ニアジョイお誕生日おめでとう！」というかけ声とともに金の紙吹雪が舞い、早くも大きな熱気が発生した。先月2日リリースの天野香乃