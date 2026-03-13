第４９回日本アカデミー賞の授賞式が１３日、都内のホテルで行われた。各部門の最優秀賞が発表され、俳優・吉沢亮主演のヒット映画「国宝」（李相日監督）が作品賞、監督賞など最多の１０冠に輝いた。吉沢が最優秀主演男優賞、李監督が最優秀監督賞を受賞。終盤、作品賞が発表されると、優秀助演男優賞の田中泯、横浜流星、渡辺謙、優秀主演女優賞の高畑充希、寺島しのぶ、森七菜ら出演者とスタッフが壇上に勢ぞろいし、喜びを